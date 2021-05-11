فبعد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، وهو الأسوأ منذ عقود إذ لم تستثن تداعياته أية فئة اجتماعية، وخسر عشرات الآلاف مصادر رزقهم أو جزءا من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

والأحد، لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء 13 آلف ليرة، فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتا على 1507 ليرات. ومن كان راتبه يعادل 700 دولار في الصيف الماضي، بات اليوم بالكاد يعادل 50 دولارا.

بيروت

خلال جولة لموقع "سكاي نيوز عربية" في عدة أسواق لبنانية، بدءا من العاصمة بيروت، بدت الصعوبات تطال الجميع، بما فيهم التجار، لتعلو الشكاوى الناجمة من تفلت أسعار الصرف وتدهور القيمة الشرائية لدى المواطن، مما يفرض شللا في حركة الشراء والبيع والحركة التجارية بشكل عام.

وقال رئيس لجنة تجار سوق "مار الياس" في العاصمة اللبنانية، عدنان فاكهاني، لموقع "سكاي نوز عربية": "حاليا نحن في الهاوية، فالوضع مأساوي جدا على الجميع، إذ صارت معظم السلع وفي طليعتها الألبسة والأحذية، من الكماليات ولا تهم الناس".

وأضاف: "الوضع كارثي في أسواق بيروت، وعلى الدولة إنقاذ التجار والمواطنين. ندعو الله أن يقف إلى جانب لبنان الذي كان فيما مضى منارة تشع في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وأبدى فاكهاني استغرابه "كيف لبلد أن يتعرض القطاع المصرفي بأكمله فيه للانهيار"، مضيفا أن الحل هو "تشكيل حكومة إنقاذ، تخرج البلد من المأزق الذي يمر به".

طرابلس.. لا مظاهر للعيد والفرحة

وفي شوارع طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان وعاصمة الشمال، لا يوجد ما يشير إلى احتفالات أو مظاهر عيد هذا العام، فلا زينة ولا أضواء متلألئة، فقط لافتة كبيرة ترحب بالزوار عند أحد مداخل المدينة تقول "أفلسنا".

فالأسعار المرتفعة تعني أن قلة فقط يستطيعون تحمل تكاليف طقوس العيد المعتادة. وكما في معظم مناطق لبنان فقد أغلقت العديد من محلات الجزارة في طرابلس أبوابها هذا الأسبوع، بعدما كانت تعج بالزبائن ذات يوم.

وتقول "أم طارق"، وهي أم لخمسة أطفال: "أي عيد؟ انظري حولك، هل يبدو لك هذا كسوق في وقت عيد؟ أين الناس؟"، مشيرة إلى أن زوجها يمتلك متجرا لبيع الحلوى، بالكاد يتمكن من توفير الطعام لأسرته.

أما بالنسبة لهنادي العلي، كل ما يمكنها فعله هو أن تأمل ألا تموت وأسرتها جوعا، بعد أن اضطر زوجها المريض إلى بيع عربة الخضار الخاصة به، وكان عليها الانتقال مع أطفالهما الثمانية إلى مخزن صغير في مبنى سكني.

وقال المحلل في الشؤون الاقتصادية، رائد الخطيب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، وهو من سكان طرابلس: "المدينة هي الأكثر حرمانا في لبنان، ونحن أمام مشهد مأساوي جدا إذا ابتعدنا عن الأكل والسلع الضرورية".

ووصف الخطيب المشهد في طرابلس بالقول: "لولا بعض التحويلات الشهرية التي تصل لبنان عموما، وتقدر بـ350 مليون دولار، ولطرابلس منها حصة، لكان الوضع أكثر سوءا، فالبطالة متفشية والركود الاقتصادي مسيطر".

وأشار إلى أنه "خفف من حدة الأزمة ما تقوم به الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات الخاصة والمغتربين، حيث أن هناك تعاطف كبير من المغتربين تجاه أهاليهم وأبناء مدينتهم".

وتابع: "ليس لدى طرابلس أية قوة صناعية، حيث تشكل الصناعة فيها 2,5 بالمئة من الناتج المحلي، وتتعرض الصناعات الخفيفة فيها لمنافسة من البضائع الصينية، والفقر تجاوز عتبة الـ70 بالمئة، والقطاع الخاص الطرابلسي يفضل الاستثمار خارج المدينة".

البقاع.. وضع سيء

في البقاع الأمر ليس أفضل حالاً، وكأن المؤسسات التجارية تعيش خارج الزمن، فلا حركة ولا مبيعات ولا أي نشاط، ولم يساهم عيد الفطر في تحريك السوق.

وقال صاحب أحد محلات الملابس في سوق برالياس التجاري القريب من مدينة شتورا، يوسف أبو نوح، لموقع "سكاي نيوز عربية: "الوضع سيء جدا.. الرواتب لم تعد تكفي بعد أن باتت بمعظمها تبلغ أقل من مئة دولار".

وتابع: "نحن هنا عند نقطة حدودية لذلك نشعر أن الزبون السوري أصبح مرتاحا أكثر من المواطن اللبناني، الذي تحول إلى البازارت الشعبية ومحلات الباليه الستوك الأوروبي (الملابس المستعملة)".

وأضاف: "الحركة معدومة ولا تمثل 5 بالمئة مما كانت عليه في الماضي، كما أن المنتجات السورية بدأت تظهر في السوق السوري المحاذي لسوق بر الياس، وأقفلت معظم المتاجر".

صيدا

من جانبه، علق المواطن عثمان صعب، على الوضع في صيدا، قائلا:" في صيدا الأجواء متفاوتة لدى طبقات المجتمع. تقتصر الحركة على بعض المقاهي، وتشهد المدينة ازدحاما في حركة السير عند مداخلها، مما يعني أن هناك عائلات ميسورة بإمكانها التسوق. ويمكن القول إن تفاوتا في نسبة الطبقات الاجتماعية بدأ يظهر في المدينة".