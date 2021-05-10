وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين إنها "تدين بشدة" الهجوم على قنصلية طهران في كربلاء بسبب مقتل ناشط بارز.

وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفارة العراقية في طهران مذكرة احتجاج بعد الاعتداء على القنصلية الإيرانية بكربلاء

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران إن إيران سلمت مساء الأحد "خطاب احتجاج" إلى السفارة العراقية في طهران وحثها على متابعة القضية بموجب الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن "إيران تدين بشدة الهجمات على مواقعها الدبلوماسية في العراق".

وكان محتجون عراقيون أضرموا النار، أمس الأحد، في مقطورات تابعة للقنصلية الإيرانية في كربلاء وسط غضب واسع النطاق إثر مقتل الناشط الصحفي العراقي إيهاب الوزني، الذي شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت العراق في أكتوبر 2019.

وكان الناشط الوزني قتل رميا بالرصاص من قبل مهاجمين مجهولين، بحسب ما أفادت الأسوشيتد برس.

أثار مقتل الوزني احتجاجات استمرت يوما كاملا في كربلاء، حيث أغلق المتظاهرون الطرق والجسور بإطارات مشتعلة.

وتجمع عشرات المتظاهرين ليل الأحد خارج القنصلية الإيرانية، وأحرقوا الإطارات أمام المبنى وأشعلوا النار في عدة مقطورات كانت متوقفة في الخارج.

وكانت مشاهد مماثلة ظهرت في نوفمبر 2019 خلال الاحتجاجات في بغداد ومحافظات العراق ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب.