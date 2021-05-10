وبحث الجانبان، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة المستجدات في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، مؤكدين في هذا الصدد توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة.

من جانبه أكد البرهان أن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما .

وثمن البرهان مواقف الإمارات تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها، مشيداً بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.