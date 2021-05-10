وأكد مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح بالحريق.

وقد التهمت النيران الطابق الأخير من الفندق، المكون من قرابة 20 طابقا.

ووفقا للمصدر الأمني فقد استخدمت قوات الدفاع المدني السلالم الهيدروليكية للصعود حول الفندق، والتمكن من السيطرة على الحريق سريعا، قبل امتداده للطوابق السفلية من المبنى أو العقارات المجاورة.

وأوضح المصدر أنه تم إخطار النيابة للتحقيق في أسباب الحريق وملابساته.

ووفقا لشهود عيان أكدوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الشباب، من سكان شارع النحاس الموجود به الفندق، لعبوا دورا بطوليا في مساعدة قوات الدفاع المدني في إخلاء الفندق من النزلاء، خصوصا الأطفال، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقرابة 20 سيارة إطفاء، نظرا لضخامة الحريق، وهو ما ساعد على سرعة السيطرة عليه.