وقال بيان نشر على صفحة المعهد على فيسبوك: "في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) للغلاف الجوي. فمن المتوقع دخول الصاروخ للغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

وأضاف البيان: "من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض."

وأكد البيان أن من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان مشيرا إلى أن المعهد والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات.