ووفقا للتسجيل، الذي لم تتأكد "سكاي نيوز عربية" من صحته، فقد أوضح مسؤول الولاية أن وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب أبلغه بتلقيهم معلومات شبه مؤكدة من منظمات خارج السودان تشير إلى وجود احتمال كبير لسقوط الصاروخ في منطقة ما في الولاية خلال الساعات المقبلة مما يتطلب القيام بالاستعدادات القصوى ووضع الاحتياطات الطبية اللازمة للتعامل مع أي إصابات قد تقع في أوساط السكان في حال سقوط الصاروخ.

وأكد مسؤول الولاية أن لجنة أمن الولاية تعقد حاليا اجتماعات مكثفة تضم أطباء وكوادر صحية وفرق طوارئ للتعامل مع كل الاحتمالات.

ومنذ نحو أسبوع أطلقت الصين الصاروخ إلى الفضاء حاملا مكونات لمحطتها الفضائية الدولية، لكنها فقدت السيطرة عليه بعد وصوله إلى الفضاء وصار يهيم خارج الأرض ومن المتوقع أن يسقط خلال الساعات المقبلة.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً، ما يجعل من شبه المستحيل توقّع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وأثارت الأنباء التي تحدثت عن احتمال سقوط الصاروخ في الولاية الشمالية في السودان فزعا كبيرا بين السكان المحليين.

وقال طبيب شاب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التوجس هو سيد الموقف الآن.

وأشار الطبيب الشاب إلى أن الجميع يتوقعون أي شيء في أي وقت خصوصا في ظل الانتشار الواسع للشائعات.

وتقع الولاية الشمالية على شريط نهر النيل وتمتد من شمال الخرطوم وحتى حدود مصر، وهي تعتبر ولاية شبه صحراوية لكنها تتميز بزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والبقوليات والتمور.