وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس"، معربة أيضا عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 53 فلسطينيا، الجمعة، في اشتباكات نادرة بين مصلين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أشار المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وسيم بدر إلى وقوع "اضطرابات عنيفة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية التي تحرس مداخل باحة المسجد: "ألقى مئات من مثيري الشغب حجارة وزجاجات وأشياء أخرى في اتجاه عناصر الشرطة الذين ردوا عليهم".

وسُمع دوي عشرات الطلقات في الباحة حيث تجمع حشد من المصلين في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.

وقالت مراسلة وكالة فرانس برس إنّ دخانا تصاعد من المكان في البلدة القديمة بالقدس.

وتأتي الاشتباكات وسط تصاعد التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.

وفي القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، تنظم يوميا منذ أسبوع تظاهرات تشهد أحيانا كثيرة صدامات مع القوات الإسرائيلية.

ويعيش حي الشيخ جراح في المدينة على وقع نزاع حول ملكية أراض بنيت عليها عدة منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مسؤولية الأحداث، مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب لعقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة "لحماية شعبنا".