وذكر أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في العاصمة الرباط: "نسعى لعلاقات تشكل منعطفا إيجابيا في التواصل بين بلدينا".

وأوضح: "سنناقش الاستعدادات للجنة المغربية الكويتية المشتركة المقرر انعقادها هذا العام، كما ستتناول المحادثات بيننا القضايا العربية والإقليمية".

وتابع: "نعمل مع المغرب كذلك على تعزيز التعاون في مواجة وباء كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل شقيق العاهل المغربي الأمير رشيد بالرباط، وزير خارجية الكويت، حيث سلمه الأخير رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى الملك محمد السادس.

وتتصل الرسالة بالوشائج والأواصر التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الترابط المتين القائم بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الكويت.