وأرسل أمير الكويت رسالة خطية للملك محمد السادس ملك المغرب، تتصل بالوشائج والأواصر التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الترابط المتين القائم بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى شقيق العاهل المغربي الأمير رشيد بن الحسن الثاني.

وجاء تسليم الرسالة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الكويتي إلى عاصمة المغرب، الرباط، الجمعة.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب السيد عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.