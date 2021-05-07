وذكرت الوكالة، مساء الخميس، أنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمراً "بإعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

وكانت الوكالة أفادت قبل ساعات أنّ النائب العام "أمر بالقبض" على وزير المالية للتحقيق معه بشأن ما ورد في تقارير متعلّقة بجرائم الخدمة المدنية، التي تنطوي على "الإضرار بالمال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة".

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحقّ مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر، وأوضحت مصادر رسمية أنّ العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه الاتهامات.

وشغل العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013، وهو يتولّى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية"، ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.

ويحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة.

وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.