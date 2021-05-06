وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن المحادثات الهاتفية ناقشت "مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع (الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال) بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها".

كما تطرقت لوضع البعثة الأممية في منطقة آبيي وقواتها، على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء السوداني شرحا لمبعوث الأمين العام عن موقف السودان، في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود، بحسب الوكالة.