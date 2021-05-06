وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف البيان "سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

وكانت المفاوضات المصرية التركية قد انطلقت، يوم الأربعاء، بهدف إعادة العلاقات بينهما، وسط ترقب في البلدين والمنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية أن المناقشات الاستكشافية تركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.