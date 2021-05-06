وأورد صالح، الذي تحدث زهاء ساعة في جلسة نقاش استضافها "بيروت إنستيتيوت"، يوم الأربعاء، عبر تطبيق "زوم"، إن "أكثر من جولة محادثات عقدت بين إيران والسعودية في العراق.

ووصف ما يحصل بـ "الهام"، قائلا إن العراق قادر على لعب دور الوسيط في المنطقة، بدل أن يكون مصدراً لعدم الإستقرار، وذلك حتى يكون مصدر ترابط ".

وأعرب صالح عن دعمه "للمبادرة السعودية للسلام في اليمن"، قائلا إن البلاد باتت "مأساة إنسانية ومشكلة أمنية لكل دول المنطقة".

وكانت ندوة "بيروت إنستيتيوت" عقدت احتفاءً بمرور عام كامل من الندوات الافتراضية، وشارك فيها إلى جانب الرئيس العراقي برهم صالح، الأمير تركي الفيصل؛ الرئيس الشريك لقمة "بيروت إنستيتيوت" والجنرال دايفيد بتريوس القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية .

وقال صالح أيضاً إن بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري أميركي دائم في العراق، مضيفا أن انسحاب القوات الأميركية بشكل نهائي من العراق مرتبط بقدرة القوات العراقية في الحرب على الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش.

وتطرق صالح الى مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق، وما إذا كان سيطلب انسحابات مماثلة للقوات والمستشارين الإيرانيين.

ولدى حديثه عن الوجود الأميركي في العراق، أجاب "نحن في حوار استراتيجي مستمر مع الأميركيين وكل ما يتعلق بوجودهم العسكري. وهناك تأكيد على أن إنهاء العمليات القتالية في العراق من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي مرهون بقدرات قوات الأمن العراقية، التي تشهد تحسناً بدرجة كبيرة بسبب مساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. "

وأضاف "لا نشعر بالخجل من توجيه الشكر إلى شركائنا، لكن هناك أمر أساسي يتمثل في أن الجانبين العراقي والأميركي لا يريدان وجوداً دائماً للقوات الأميركية في العراق، والجانبان متفقان على أن أجهزة الأمن العراقية يجب أن تتطور بطريقة يمكنها الاعتماد على قدراتها بشكل كامل".

وقال صالح " بالنسبة للوجود الإيراني، سأكون صريحاً، فالإيرانيون جيران ساعدونا في وقت حساس حين اجتاحت "داعش" الأراضي العراقية، ونحن ممتنون جداً لذلك ، لكن مسائل السيادة العراقية مثل الوجود العسكري الأجنبي يجب أن يقرره العراقيون".

وأضاف صالح "نسعى الى علاقات جيدة مع ايران، الجار الهام للغاية، ولا نريد أن نعود الى أيام الصراع في العراق، والشعب لا يريد أن يرى أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، وإذا استمرت إيران بالتواجد هنا، فهذا سيعني أن غيرها من البلدان سيأتي أيضاً، مثل تركيا التي تتواجد في كردستان العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني".

الحشد الشعبي

وقال الرئيس العراقي"الحشد الشعبي مؤسسة عراقية تتمتع بشرعية البرلمان وهي جزء من أجهزة الأمن العراقية. لكن هناك بعض المجموعات التي تنشط خارج إطارها، كالمجموعات التي تعمل داخل سوريا والتي لا تمثل الحكومة العراقية".

وأضاف "لا نرغب بأي تواجد لعراقيين ينشطون من تلقاء أنفسهم في سوريا، أي مجموعة عراقية في سوريا لا تمثل الحكومة العراقية".

وشدد على أن " الحشد الشعبي تأسس في العراق حين اجتاحت داعش الموصل وكانت على أبواب بغداد، ونحن ما زلنا نعمل على مأسسة هذه القوات (الحشد الشعبي) بطريقة تجعلها خاضعة بشكل كلي للدولة العراقية"، مشيرا إلى أن "هناك تقدما لكن ما زالت هناك تحديات، لافتاً إلى أن "معظم مجموعات الحشد الشعبي تخضع لهرمية القيادة (العسكرية)، مشدداً على كلمة "معظم".

الحشد الشعبي والسعودية

ورفض صالح بعض التهجمات من قبل قيادات في الحشد الشعبي ضد المملكة العربية السعودية. وقال "المملكة العربية السعودية جار هام جداً للعراق. وكان لي شرف لقاء الملك وولي العهد في الرياض"، وأضاف أن بعض البيانات تجاه السعودية من قبل من يعرفون أنفسهم بـ"مسؤولين عراقيين" غير مقبولة بالمطلق ولا تتفق مع توجهات دولة وحكومة العراق."

وقال مؤكداً "مصممون على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا، والتغيير في المواقف والمحادثات وتحسن العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية هو أمر ملحوظ".

وأضاف صالح أن "العراق أمامه تحد طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي"، مضيفاً "أننا نواجه توترات إقليمية لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة، والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة، حيث لا يمكن للعراق أن يكون ضعيفا ولا يمكن أن نغرق في الصراع".

وقال "أغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدماً بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في المنطقة من أجل بناء عراق مستقر ومزدهر."

مخيم الهول

وتابع الرئيس العراقي "لدينا مشكلة مخيم الهول، والجميع يريد أن يلقي بمشاكله علينا، ولدينا العديد من المقاتلين الأجانب، والعراق لا يستطيع التعامل مع هذا الملف ونحن بحاجة إلى تعاون دولي من أجل ذلك".

العلاقة مع واشنطن

قال الرئيس العراقي "وفد الولايات المتحدة الأميركية كان هنا في العراق مع منسق شؤون الشرق الأوسط واإفريقيا في مجلس الأمن، بريت ماكغورك، كما زار الوفد الأميركي الرياض وأبو ظبي، وذهبوا أيضا إلى القاهرة".

وذكر صالح "رسالتهم كانت ذات شقين، الأول هو أن الفكرة القائلة بأن إدارة بايدن تزيل بطريقة ما الشرق الأوسط من أولوياتها ليست صحيحة، إذ تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية ويستمر العمل على هذه القضايا ".

وتابع" ثم أعيد التأكيد على أهمية العراق والالتزام بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، القول إن علاقة العراق مع الولايات المتحدة تقتصر على التعاون الأمني إلى حد كبير أمر لا ينصف هذه

العلاقة".ورداً على سؤال حول الطريقة الممكنة لملاحقة فلول داعش في العراق؟ علّق صالح "هناك حاجة إلى إطار عمل إقليمي للتعامل مع هذه القضية. لا تستطيع الولايات المتحدة أو العراق بمفرده القيام بذلك. نحن بحاجة إلى اشراك مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك الأتراك والإيرانيون، من أجل إيجاد أوضاع سياسية تسمح بالتعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة."

وأضاف "كانت رسالة بريت ماكغيرك بمثابة إعادة تأكيد العلاقة مع العراق وإيران جارتنا، ونريد دمجها في الإطار الإقليمي، لكننا نريد أن نكون حريصين جدًا على سيادتنا ولا نريد أن يكون العراق مجرد رهينة لديناميات أخرى في المنطقة".

الأزمة السورية

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال صالح إن الحرب مع داعش تجاوزت الحدود العراقية، وأضحت حربًا إقليمية، فهي قاتلت المجموعات العراقية في سوريا، واستطيع القول باسم الحكومة ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، بأننا لم نتغاض ونسهل قتال هذه الجماعات في سوريا، وأن العراق يدعم إعادة سوريا الى جامعة الدول العربية، ونأمل حصول عملية سياسية تحترم رغبة الشعب السوري في السلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس العراقي "لست أنا من يقرر (ما اذا كانت إعادة تأهيل سوريا يجب أن تحصل مع بقاء بشار الأسد على رأسها).