وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن القيادة الاستراتيجية الأميركية تراقب مسار الصاروخ الصيني، وأنه من المبكر تحديد مكان سقوطه، إلا أن من المؤكد أنه سيدخل المدار الجوي الأرض فجر يوم السبت المقبل.

وردا على سؤال عما إذا يدرس البنتاغون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعي من الأرض، أوضح كيربي أنه يتم الأخذ في الاعتبار خيارات كثيرة، وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الساعات المقبلة.

هذا وتصل زنة الصاروخ الصيني إلى أكثر من عشرين طنًا، إلا أن خبراء علميين في البنتاغون كانوا صرحوا قبل قليل أنه من المحتمل أن ينشطر الصاروخ إلى أشلاء بعيد دخوله مدار الأرض.