ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى جدة، يوم الأربعاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال ولي عهد أبو ظبي بعد اجتماعه بولي العهد السعودي: "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويرافق ولي عهد أبو ظبي خلال الزيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

كما كان في استقباله كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.