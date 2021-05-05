وأوضحت الجمعية، في مذكرة “إنقاذ” اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أن "عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي الوحدات، بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية، وواقع حال القطاع".

ناقوس الخطر

تعليقا على هذه الأرقام، دق نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ناقوس الخطر، مؤكدا "أن صياغة هذه المذكرة، جاء بناء على الوضع الخطر الذي أصبح يعيشه المهنيون المغاربة والأجراء جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة".

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن القطاع، على وشك انهيار تام وينذر بكارثة حقيقية، وأن عدد المقاهي التي أغلقت نهائيا مرشح للارتفاع. وهو ما جعلنا نتوجه بهذه المقترحات للحكومة والبرلمان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب الكارثة.

وأضاف الحراق"إذا لم يتدخل المسؤولون، فسنكون أمام مئات الآلاف بدون عمل، وعشرات الآلاف من المهنيين يفقدون مصدر عيشهم وقوت أبنائهم. ونأمل أن تتفاعل الحكومة مع هاته المقترحات وأن تستجيب لمطالبنا المشروعة".

وتابع نور الدين الحراق في معرض حديثه قائلا "أن المهنيين يمنون النفس بتمديد ساعات العمل، لتعويض الخسائر الكبيرة التي طالتهم طيلة فترات الأزمة الصحية."

وأضاف “الحكومة تناقش حاليا، حزمة المقترحات التي تقدمنا بها، ونأمل أن تستجيب لها في أقرب الآجال”.

كما أكد المتحدث نفسه لـ"سكاي نيوز عربية" أن جمعية مهنيي المقاهي والمطاعم كان لها الاثنين الماضي، لقاء مع وزارة الصناعة والتجارة، تم التداول خلاله في مقترح تمديد ساعات العمل ليلا بعد شهر رمضان إلى غاية 11 ليلا، وإلى منتصف الليل بالنسبة للطلبات المحمولة.

ويُنتظر أن يؤثر إغلاق المقاهي والمطاعم في رمضان، إذا استمرت إجراءات الإغلاق، على قطاعات أخرى، مثل المخابز التي تزودها بالخبز والحلويات.

مقترحات آنية

قدمت مذكرة "إنقاذ”، عددا من المقترحات الآنية لتجاوز شبح الإفلاس، على رأسها تعويض كافة العاملين المصرح بهم أولا وقبل كل شيء، وبعدهم يتم تعويض كافة العاملين غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50 في المئة من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة، ووقف تنفيذ كل الاحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة.

أما في ما يتعلق بالمقترحات التنظيمية الأساسية والاستراتيجية، فقد دعت الجمعية الحكومة للسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00 ليلا، كما تضمنت المذكرة مقترحات وإجراءات للحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع، حيث ألحت على ضرورة تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية والمرتبطة بالقطاع، لمناقشة مجموعة من المقترحات وإعداد تصور ملائم مع واقع حال القطاع.

ودعا مهنيو القطاع ضمن المذكرة ذاتها، إلى خلق ظروف ملائمة للاستثمار، وإخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات ويحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، وفي شق المقترحات والاجراءات الجبائية والضريبية، شددت الجمعية على الإلغاء النهائي لرسم المشروبات، ودمج كل الضرائب التي تؤدى لفائدة البلديات، وكل المعروضات في رسم واحد، هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام.

وفي الأخير، نبهت الجمعية إلى ضرورة يجب تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات، وتوصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش.

ترقب في القطاع

يسود ترقب حذر داخل قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب. وينتظر المهنيون ما ستعلن عنه الحكومة من قرارات، والتوصيات التي ستخرج بها اللجنة العلمية والتقنية.

وتداولت عدد من المنابر الإعلامية المغربية، منذ بداية الأسبوع الجاري، توجهَ الحكومة المغربية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية بعد شهر رمضان.

واستندت التقارير الإعلامية، إلى مصادر موثوقة داخل الحكومة، قائلة إن الحكومة ستتجه، بعد شهر رمضان، إلى إعادة النظر في بعض التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء، حيث سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة، واعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة في المملكة.

وكانت الحكومة، قد فرضت حظر التجوال الليلي خلال رمضان، في جميع أنحاء البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا. وبدأ حظر التجوال من أول شهر رمضان، من الساعة الثامنة مساءً، إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.