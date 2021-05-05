وقالت المصادر، إن مواقع عسكرية في ريفي اللاذقية وحماة تعرضا للقصف من قبل إسرائيل.

وأضافت أن مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للقوات الإيرانية في منطقة دير شميل بريف حماة الغربي تعرضت للقصف، الأمر الذي أسفر عن وقوع 14 جريحا، في حين قتل مدني وأصيب آخرين إثر تدمير مبنى في منطقة رأس شمرا بريف اللاذقية.

وبحسب المصادر فإنه لا يعلم إن كان سبب انهيار المبنى الصواريخ الإسرائيلية، أو بقايا صواريخ الدفاعات الجوية السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد قالت إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ولفت المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.