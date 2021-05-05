وقالت الوزارة إن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن تفجير البئرين 183 و177 (في حقل باي حسن) ومقتل وجرح عدد من أفراد القوات الأمنية وشرطة الطاقة"، دون أن تشير إلى أعداد الضحايا.

وأضافت وزارة النفط العراقية "تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".

وقالت رويترز، نقلا عن بيان وزارة النفط العراقية، إن مسلحين هاجموا بالقنابل بئري نفط في حقل نفطي قرب مدينة كركوك، الواقعة شمالي العراق اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من القوات الأمنية والشرطة" وأدى لنشوب حريقين.

وقالت مصادر بقطاع النفط إن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج، كما لم تعلق وزارة النفط في بيانها على مسألة الإنتاج.

وأفاد مسؤولون أمنيون إن المسلحين هاجموا كذلك موقعا أمنيا قريبا مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الهجوم على الموقع كان الهدف منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح لآخرين بزرع القنابل.

ووقع الهجوم السابق على حقل باي حسن يوم 17 أبريل نيسان وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، واستخدم فيه المتشددون مواد ناسفة لتفجير بئرين لكن ذلك لم يتسبب في أضرار جسيمة.