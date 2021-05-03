جاء ذلك خلال ترأس الكاظمي اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية، التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة.

اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش

وليل السبت الأحد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش شمالي البلاد.

وقال الجهاز إن "مسلحي عصابات داعش الإرهابية هاجموا قوات الجيش العراقي في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى".

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق قد أعلنت أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل 3 عناصر من البشمركة، بينهم ضابط، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الليلة الماضية.