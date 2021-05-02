وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل بعد اكتشاف 5.3مليون حبة كبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال،محمد فهمي، مع قناة (إم.تي.في) اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدودمع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة.

وقال فهمي إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية.

ولبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

وقال فهمي إنه ليس هناك أدلة على تورط ميليشيا حزب الله اللبنانية في القضية.

وكثيرا ما اتهمت واشنطن ودول عربية حزب الله الجماعة بالتورط في تجارة مخدرات عالمية بقيمة ملايين الدولارات في لبنان وسوريا لتمويل عملياتها العسكرية.

وتهيمن الجماعة، المدعومة من إيران، على المنطقة الحدودية ويتنقل مسلحوها عبرها بحرية للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ويُعتقد أن سوريا من أكبر منتجي ومصدري حبوب الكبتاغون المغشوشة، وهي حبوب مخدرة يشيع استخدامها بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط.