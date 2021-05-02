وبالرغم من محاولة الجماعة تحجيم الغضب داخل الرئاسة التركية، بإصدار بيان للتعهد بالحفاظ على علاقتها الطيبة بالرئيس وحكومته، إلا أن خبراء توقعوا أن يأتي رد "أردوغان" غاضبا وحاسما، على ما وصفوه بمحاولة "الابتزاز الفاشلة".

وتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة قرارات حاسمة لتسليم المطلوبين لدى القاهرة، لمعاقبة التنظيم، وتشديد الملاحقات بحقهم.

ويرى الباحث المصري المختص في الشؤون السياسية محمد فوزي أن الملاحظة الأهم المرتبطة بالاجتماع الأخير الذي عقدته قيادات جماعة الإخوان بتركيا مع حزب السعادة التركي ورئيسه "كرم الله أوغلو" الذي يعتبر أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية للعدالة والتنمية، تتمثل في حالة التخبط والتشتت التي تعيشها الجماعة، وهي الحالة التي ترتبط بمخاوف التنظيم من مآلات وتداعيات مساعي وجهود التقارب بين الجانبين التركي والمصري، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية قبول النظام التركي إبعادهم عن البلاد مقابل التسوية مع القاهرة.

سحب الاستثمارات والتحالف مع الأعداء

ويقول فوزي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن التنظيم حاول عبر البيان الذي أصدره أمس السبت 1 مايو، إخراج اللقاء الذي جرى مع حزب السعادة والتسويق له على أنه يأتي في إطار لقاءات واجتماعات دورية تجري بين الجانبين، لكن التنظيم وكما هو معروف عنه منذ عقود يفتقد إلى الحكمة في تقدير المواقف وتسيطر عليه الانتهازية.

ويؤكد أنه لا يمكن الفصل بين هذا اللقاء والسياق المحيط به، إذ يأتي اللقاء في ظل مساع قوية خصوصاً من الجانب التركي لبناء تفاهمات مع مصر في عدد من الملفات، وهي المساعي التي حاولت تركيا أن تبرهن على جديتها عبر غلق وتحجيم القنوات والمنابر الإخوانية التي كانت تستهدف قيادات الإخوان الدولة المصرية من خلالها، فضلاً عن كون اللقاء يسبق مجموعة من اللقاءات الأمنية والدبلوماسية التركية – المصرية في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

"وبالتالي تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات من قبل الإخوان لتعكس نوعا من الابتزاز الذي تحاول قيادات التنظيم أن تمارسه بحق القيادة التركية، ويقوم هذا الابتزاز بشكل رئيسي على التهديد بسحب الاستثمارات التي تديرها الجماعة بتركيا، فضلاً عن توجيه دعم كبير لحزب السعادة المعارض".

التقارب مع القاهرة تكتيكي وليس استراتيجي

ويشير فوزي إلى أن العلاقة بين الإخوان ونظام العدالة والتنمية في تركيا علاقة "ارتباطية" وحيوية، فضلاً عن كون مساعي التقارب التركي مع مصر تمثل "تحولاً تكتيكاً" وليس "تحولاً استراتيجياً"، فلا تركيا تخلت عن مشروعها التوسعي في المنطقة والذي يتعارض والرؤية المصرية واعتبارات الأمن القومي العربي، ولا هي تخلت عن تيار "الإسلام السياسي" كأحد ركائز هذا المشروع الرئيسية.

ولا يتوقع الباحث المصري أن تقوم تركيا بتسليم قيادات الإخوان في تركيا، خصوصاً مع المؤشرات التي تقول باعتذار الإخوان عن اللقاء الذي جرى، والإعراب عن التقدير الكبير للقيادة التركية، وما بذلته من جهود بحقهم، وهو ما مثل تراجعاً عن الابتزاز الذي حاولوا القيام به، وهو ما عبرت عنه الجماعة في بيانها الأخير.

ووفق مصادر كانت تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد حاول محمود حسين أحد أبرز قيادات الجماعة المتواجدين بتركيا، التواصل مع ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي قبل أيام لبحث وضع عناصر التنظيم ومناشدته بعدم تسليم المطلوبين لدى القاهرة أو السماح لهم بمغادرة تركيا دون عوائق، لكن "أقطاي" طلب تأجيل المحادثات ولم يبلغ قيادات الاخوان ردًا واضحًا.

‏‎ولفتت المصادر إلى أن قيادة التنظيم فوجئت بالقرارات التي من شأنها تضييق الخناق عليها، وأوضحت أن تلك القيادات لا ترغب في حدوث تفاهم بين القاهرة وأنقرة وتعول على فشل هذه الخطوة، وتحاول بشكل بائس عرقلتها وإطالة أمد الأزمة، لتأثيرها على مصير إخوان تركيا.

ونوهت المصادر بأن التنظيم الدولي لم يكن طرفا في المفاوضات ولم يتواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو أي مسؤول تركي مع قياداته بشأن التطورات الأخيرة، مما دفع القيادي إبراهيم منير للظهور على قناة الجزيرة بعد إعلان الإجراءات التركية بشأن إعلام الإخوان، والقول إن "مصر تعتبر تركيا عدوا وليس حليفا"، وإن "الإخوان هو الحليف الأقرب للقرار التركي"، في محاولة منه للتذكير بالخلافات بين البلدين وحث تركيا على التراجع.