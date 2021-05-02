وحسب بيان رسمي، فقد وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والإصلاح الإدارى والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.

وقال البيان إن القرار "يأتي استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناء على اتفاقية جوبا".

وقال مناوي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "صدر اليوم (الأحد) قرار تعييني حاكما لإقليم دارفور".

وأضاف أن القرار "جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا".

ووجه الشكر لـ"كل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته، وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. أتمنى أن نعمل معا بتعاون".

ويمثل التوصل إلى سلام دائم في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان، أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وتصاعد العنف في الشهور الأخيرة رغم توقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي، وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.