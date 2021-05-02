وأكد مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن اللجنة ستبحث الأسباب التي أدت للحادث وتحديد المسؤولية من أجل محاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وأشار المصدر إلى أن معدات الرفع تعمل على إعادة القطار لمساره فيما تم تسيير حركة القطارات بالخطوط المجاورة لمنطقة العطل لحين الانتهاء من حل الأزمة.

وشهدت خطوط سكك حديد وجه بحري القاهرة صباح السبت خروج جرار القطار رقم 47 عن مساره عند محطة كفر سعد بدمياط بسبب عطل في التحويلة دون حدوث ثمة إصابات أو خسائر بحسب مصدر تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق.

وبسبب تعدد حوادث القطارات في الفترة الأخيرة حضر وزير النقل المصري كامل الوزير أمام البرلمان الأسبوع الماضي، مؤكدا أن منظومة السكك الحديدية تهالكت وتحتاج إنفاقا ووقتا ومجهودا ضخما لتطويرها وإصلاحها.

القطار رقم 47

وحسب المصدر فإن جرار القطار رقم 47 (المنصورة- دمياط) خرج عن مساره صباح السبت أمام "كفر سعد" بدمياط، نتيجة خلل في التحويلة الموجودة بتلك المنطقة، تسبب في إعاقة عجلات القطار وخروجه عن القضبان.

ووفقا لنفس المصدر فإن سائق القطار تمكن من إيقافه دون التسبب في أي تلفيات أو خسائر بشرية.

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وشهدت مصر خلال شهر أبريل عدة حوادث قطارات، أفدحها انقلاب عدة عربات من قطار طوخ بالقليوبية مما نتج عنه عشرات القتلى والمصابين.