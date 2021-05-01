وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات السعودية والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما ناقش ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية السعودي آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.