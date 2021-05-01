وأضافت المطرانية على موقعها على فيسبوك إنه تم ابلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات مطافي وقامت أهالي المنطقة في مساعدة المطافي للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق أسفر عن بعض الاختناقات وتم نقلهم الى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربع طوابق .

ولفت البيان إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالفحص والوقوف على أسباب الحريق بعد أن تمت السيطرة عليه.

وقال أيمن رفعت، أحد شهود العيان: "فوجئنا بألسنه النيران تتصاعد وتلتهم الدور الثالث من الكنيسة المكونة من أربعه طوابق، ولا توجد أي إصابات.

وأضاف في تصريحات خاصه لموقع " سكاي نيوز عربية:" إنه فور نشوب الحريق، هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى الكنيسة، في محاوله السيطرة على النيران، قبل أن تمتد للعقارات المجاورة."

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل كنسية في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.