كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، خلال شم النسيم.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية "بكل حزم وصرامة"، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم.

وأكد أنه سيتم التعامل بـ"حسم" مع "المولات (مراكز التسوق) والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية، وغلقها فورا".

كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وناشد المواطنين بـ"توخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد المصابين".