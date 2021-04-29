وأعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال عّم الملك عبدالله الثاني وممثله الشخصي.

وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل 2021 ميلادي".

البداية

ولد الأمير محمد بن طلال، في عمان عام 1940، وهو ثاني أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول، والملكة زين الشرف.

وأنهى الأمير الراحل، دراسته الابتدائية والثانوية في عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية في بغداد عامي 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن لصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى.

وتقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا للراحل الملك الحسين بن طلال، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الملك الحسين خارج أرض الوطن.

وتوفى الأمير محمد بن طلال وهو يحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما يحمل العديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ودول أخرى.

وكان له إسهامات متميزة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والشبابية، أبرزها ترؤسه الفخري لاتحادي الشطرنج والرماية في المملكة الأردنية، ورئاسته الفخرية للاتحاد البريطاني لرياضة الكراتيه.

وهو زوج الأميرة تغريد، وله نجلان من زواجه السابق من الأميرة فريال، هما الأمير طلال المستشار الخاص للملك، المولود في عام 1965، والأمير غازي كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، المولود في عام 1966.

هذا، وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر يوم الجمعة، بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.