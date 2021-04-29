وأعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مقربة من الوزير اللبناني توجه الأخير بكتاب إلى النيابة العامة التميزية، يطلب فيه ملاحقة أي موظف متورط في هذا الملف دون قيد أو شرط.

كما توجه في كتاب آخر للجمارك، يطلب منهم تزويد وزارة الزراعة، بعمليات تهريب المخدرات التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وطلب مرتضى من الجمارك تزويده بأرقام الإرساليات المتعقلة بموضوع تهريب المواد المخدرة وتاريخ دخولها إلى الأراضي اللبنانية، وشهادة المنشأ واسم الشركة التي أدخلت هذه الإرساليات، والشركة التي صدرتها، وأي معلومات تتعلق بهذا الموضوع.

وكان وزير الزراعة اللبناني قد أحال ملف تصدير الرمان المليء بالمواد المخدرة إلى السعودية إلى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.