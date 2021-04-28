وقالت "اليونيسيف"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تساعد القيادة والدعم المتواصل من ولي عهد أبوظبي البلدان على مكافحة كورونا واستئناف عمليات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والأمراض الأخرى المسببة للوفاة بين الأطفال".

وفي ظل هذه الأزمة العالمية، أرسلت دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها 2000 طن من المساعدات الطبية إلى أكثر من 130 دولة في إطار سعيها إلى نشر قيم الخير والتعاون والتضامن بين البشر.

كما تمكنت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذ في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم من تجاوز تحديات تفشي فيروس "كوفيد – 19 " واستأنفت الحملات وإيصال اللقاحات إلى الأطفال الأبرياء.

ونجحت المبادرة خلال عامي 2020 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 في إعطاء 83 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال، لتصبح أول حملة في العالم تستأنف التطعيم ضد شلل الأطفال.

جدير بالذكر أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال استطاعت خلال سبع سنوات منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020 تقديم أكثر من نصف مليار جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى حوالي 86 مليون طفل في جمهورية باكستان.