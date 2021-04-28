كما قررت إقرار الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على الوافيدن من الخارج مع إجراء تحليل PCR بين اليومين الخامس والسابع.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، خلال ندوة صحفية اليوم، انطلاق العمل لإعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة عاجلة على البرلمان، وفق ما قررته اللجنة الوطنية.

وقررت اللجنة أيضا مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى غاية يوم 16 ماي 2021، باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.

ومن القرارات الأخرى، مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية التي تعتمد التعليم الحضوري وتطبيق التربصات الحضورية.

كما تقرر منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية، ودعوة الولاة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وتطبق هذه الإجراءات انطلاقا من يوم 3 مايو إلى غاية يوم 16 من الشهر ذاته.