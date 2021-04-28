وقالت في بيان إن القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على 10 آسيويين لتورطهم في جريمة اعتداء متبادل "شجار" أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأضاف بيان شرطة دبي أن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها على المستشفى. وذكرت أن الحادثة وقعت بسبب خلاف مالي لا تتجاوز قيمته 5 آلاف درهم إمارتي.

وأكدت شرطة دبي أنها تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة وإلقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط، رغم هروبهم من مكان واقعة الاعتداء المتبادل.