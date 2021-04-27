وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "واس" أن الطائرة سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، لدعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وعززت دولة الإمارات جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة، في ظل تفشي موجة جديدة من الجائحة في بعض الدول.

وتستهدف هذه اللقاحات العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دوليا، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الدولة لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتجسد هذه المبادرة الاهتمام الذي توليه الإمارات لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة.

كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.

ومن شأن هذه اللقاحات أن تساهم في محاصرة فيروس كورونا والحد من آثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة، مثل حالات الوفاة التي يسببها المرض، والمشكلات الصحية التي يخلقها بسبب إجهاد أنظمة الرعاية الصحية.