وتشير قائمة المضبوطات إلى دخول 5.383.400 حبة مخدرة بثمار الرمان و20.190.500 في ثمار العنب و5.580.000 في ثمار العنب أيضاً و4.335.000 في ثمار التفاح و6.480.000 في البطاطا، إضافة إلى شحنة عنب تحتوي على 15.216.000 من الحبوب المخدرة.

وكان السفير السعودي نشر ظهر الاثنين على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه إن "أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر لا يقبل المساس به".

وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أوضح في تغريدات على حسابه على تويتر أن تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.

وكانت السعودية، أعلنت، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد.

ويأتي هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري غادر إلى بلاده منذ نحو 3 أيام.

وتأتي هذه المغادرة تزامنا مع القرار السعودي بوقف دخول أو عبور الخضار والفاكهة اللبنانية إلى أو عبر حدودها من جراء عمليات تهريب المخدرات، كما أتت مغادرة بخاري قبل أيام من اجتماع متأخر جرى الاثنين دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ضغوط من الهيئات الاقتصادية والمعنيين بقطاع الزراعة والهيئات والمجالس اللبنانية والسعودية.

اجتماع عون

وعقد في قصر بعبدا اجتماعا وزاريا أمنيا دعا إليه عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية إلى أراضيها ومعالجة نتائجه.

كما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

واتخُذَ قرار بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين، على أن يتم إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات لمنع التهريب بكافة أنواعه من الحدود اللبنانية إلى أي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

كما تم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.