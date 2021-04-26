وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام غالي، باستصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينغ ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "البوتاغاز" من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.