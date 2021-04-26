وتشير التقديرات في لبنان، إلى أن نسبة من يعانون في الفقر فاقت 50 في المئة، وسط غياب أي مؤشرات عن تحسن وشيك في وضع الاقتصاد، لا سيما في ظل تعثر تشكيل حكومة جديدة.

وبعدما ارتفعت أسعار معظم السلع المستوردة بشكل جنوني، ومنها الأحذية الأجنبية، تعود مهنة الإسكافي إلى الواجهة في لبنان، بعدما صار شراء الجديد أمرا صعب المنال.

ويقوم الإسكافي بإصلاح الأحذية وإطالة عمرها لشهور إضافية بسبب ما بات يعانيه المواطن من ضيق ذات اليد ، ولأنه يصرف بالكاد على الطعام ومستلزمات المعيشة الضرورية اليومية التي تلتهم راتبه الشهري الهزيل.

في سوق صبرا بأحد أحياء العاصمة بيروت والمشهور بكونه ملاذ المواطن الفقير ومتوسط الحال الذي يبحث عن سلعة ضرورية يشتريها بسعر في المتناول، يجلس الشاب مهدي وراء آلة ميكانيكية قديمة لدرز وتقطيب الأحذية والحقائب.

وفي هذا السوق الشعبي الذي يمتد لمئات الأمتار في طرف الطريق الجديدة ببيروت عمرها، يصلح الشاب قطعا يصل عمرها إلى سنوات طويلة.

ورث مهدي المهنة عن والده الذي رحل عن الحياة منذ سنوات، فصارت الآلة هي المورد الوحيد للعائلة، وعليها يقع الاعتماد في تحصيل الرزق وكسب لقمة العيش.

ويحدث مهدي مفاجأة لدى من يراه، فهو عشريني يتمتع بقامة رياضية لأنه يهتم بلياقته ويمارس التمارين الرياضية في النادي القريب كأي شاب في عمره "على قد الحال".

والمفاجأة الكبرى هي أن "المعلم مهدي" حاصل على شهادة في المحاسبة من إحدى المدارس المهنية، لكنه لجأ إلى محل والده، لأن الوظيفة لن تسد حاجيات الأسرة، في حال حصل عليها أصلا.

كورونا زادت الطين بلة

ويقول مهدي لموقع " سكاي نيوز عربية"، "قبل وباء الكورونا كان وضعنا أفضل فموقع محلي في وسط السوق مهم واستراتيجي وأقوم بتصليح الأحذية وصيانتها وصيانة الحقائب النسائية، بالإضافة إلى بيع الأحذية الشعبية التي تناسب مستوى المدخول في هذه المنطقة ".

ويشتكي مهدي من ارتفاع كلفة أدوات المهنة من خيوط وجلود ومسامير التي تستورد جميعها بالدولار من الخارج ، وكذلك من صيانة الآلة التي يستخدمها ويوضح مهدي بالقول "لم أرفع التسعيرة على زبائني لأن وضعهم ووضع المنطقة التي نعمل في وسطها لا يحتمل الزيادة".

ويضيف "قد يزورني بعض الزبائن بأحذيتهم الجديدة لصنع حماية لها كي ينتعلوها لفترة أطول، لأن شراء حذاء جديد من نوعية جيدة صار مكلفاً، وبالتالي، وجبت المحافظة عليه ب " نص نعل" أو أرضية إضافية تجعله يبقى في الخدمة لأطول فترة ممكنة، خاصة إذا كان إيطالي المنشأ" كما يقول "المعلم مهدي" وكما يلقب في السوق.

ويقول مهدي بحسرة "كنا نشتغل في مواسم عديدة في رمضان والأعياد، وكنا نترقب موسم المدارس لبيع الأحذية وتصليحها وبيع وتصليح الحقائب المدرسية، ولكن للأسف جاء وباء كورونا ليزيد من صعوبة الوضع وقلة فرص العمل ونعمل ضمن هذه االٕمكانيات المتوفرة، وننتظر الفرج من رب العالمين".