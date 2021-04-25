ويسري قرار إنهاء الموسم الدراسي، بدءا من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي؛ باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأعلنت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا.

وأوردت الوزارة أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة، أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم.

في غضون ذلك، تقتصر أيام الحضور إلى المدراس على 3 أيام بحد أقصى فيما يجري استكمال التعلم عبر "الأونلاين".