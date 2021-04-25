ووفقا لمصدر أمني تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، فإن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا بانفصال عربة من قطار أبوقير القاهرة قبيل محطة المعمورة (شرقي الإسكندرية) وتم السيطرة على الموقف وإعادة العربة للقطار وتسيير حركة القطارات في مدة لم تتجاوز ساعتين.

وشدد المصدر على أنه لم يتم تسجيل إصابات بالحادث.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتداول شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إعادة العربة للقطار.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية عدد من حوادث القطارات راح نتيجتها عشرات القتلى ومئات المصابين.