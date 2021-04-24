وعادت حركة القطارات للانتظام بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين بجميع المحطات، وذلك بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة أنابيب غاز.

واندلع الحريق نتيجة انفجار عربة أنابيب غاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتي دار السلام وحدائق المعادي.

وتسبب الحريق في تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية على السائقين، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالاتجاهين في المنطقة بين محطتي دار السلام وطرة البلد لمدة 30 دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتهما ولا يوجد أي أعطال.