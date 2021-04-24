وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه قبيل منتصف الليل أطلقت 3 صواريخ، تمكّنت منظومة القبة الحديدية المضادّة للصواريخ من اعتراض أحدها في حين سقط الصاروخان الباقيان على مقربة من السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وعلى الإثر أطلقت دبابات إسرائيلية قذائف على مواقع في قطاع غزة، بحسب ما أفاد شهود عيان ومصادر أمنية في القطاع، في قصف قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف مواقع لحركة حماس.

وما أن انتهى الردّ الإسرائيلي حتى أُطلقت من القطاع دفعة جديدة من الصواريخ، تضمّنت 7 صواريخ وتمكّنت القبة الحديدية من اعتراض ثلاثة منها على الأقل، وفقاً للجيش.

ودوّت صفّارات الإنذار في القرى الإسرائيلية القريبة من القطاع.

ويأتي هذا القصف المتبادل غداة إصابة أكثر من 100 فلسطيني و20 شرطياً إسرائيلياً بجروح في مواجهات دارت في القدس عقب مسيرة نظّمها يهود متشدّدون.

وفي أعقاب تلك الاشتباكات، وهي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدّسة، أعربت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، عن دعمها لفلسطينيي القدس الشرقية، محذّرة إسرائيل من أنّ القدس "دونها الدماء والأرواح".

ومساء الجمعة دارت في القدس الشرقية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

ويقطن مليونا فلسطيني قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً وتُسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

وخاضت حماس وإسرائيل 3 حروب بين عامي 2008 و2014. ومنذّاك، تُطلَق بشكل متقطّع صواريخ وبالونات حارقة من غزّة تردّ عليها إسرائيل بضربات جوّية ضدّ مواقع لحماس والجهاد، ثاني أكبر حركة مسلّحة في القطاع.