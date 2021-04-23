وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه "وفقًا لمعايير الخطورة، تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة".

وتابع: "عند وصولها إلى الميناء، تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان، بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من الحبوب بطريقة فنية داخل ثمار الرمان".



وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات "إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة".



وأكد وكيل الهيئة للشؤون الأمنية على مواصلة منسوبي الجمارك السعودية جهودهم والوقوف بالمرصاد سدًا منيعًا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، منوهًا في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الجمارك السعودية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها.

وفي أعقاب ضبط المخدرات، قررت المملكة العربية السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد.

وأعلنت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.