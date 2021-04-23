وأضاف الشيخ محمد بن راشد في كلمة دولة الإمارات خلال قمة المناخة التي تنظم افتراضيا "الإمارات من الدول الرئيسية في العالم المصدرة للنفط، إلا أننا اتخذنا قرارانا قبل 15 عاما بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون".

وتابع: "لدينا اليوم محطتين للطاقة الشمسية من بين الأكثبر عالميا، وقررنا إنشاء محطة ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم".

ولفت إلى أن دولة الإمارات تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "استثمرنا في مشاريع الطاقة المتجددة في نحو 70 دولة عبر قروض ميسرة لهذه الدول، لأننا نؤمن بأن هذا النوع من الطاقة يمثل المستقبل الأمثل للبشرية".

وأضاف: "تعتبر دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، ويعد قطاعنا النفطي الأقل على مستوى العالم في الانبعاثات الكربونية".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد عن مشاركة دولة الإمارات مع مجموعة من الشركات الفاعلة لإطلاق مشروع الابتكار الزراعي لأجل المناخ، وهي مبادرة جديدة لدعم البحث والتطوير والابتكار في أنظمة الغذاء على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وشدد على أن "قضية التغير المناخي ليست قضية مؤقتة، بل هي تحد عالمي مستمر، وإذا لم تعمل كافة الدول كفريق واحد للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة، فستكون الكلفة أكبر بكثير مستقبلا".

وتابع: "نحن اليوم أمام فرصة عالمية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ونضع يدنا في يده، لنتمكن جميعا من الاستفادة من الفرص العظيمة التي يولدها هذا التحدي العظيم".