وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن تحقيق هذا الإنجاز يعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، إن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكافة العاملين ضمن خط الدفاع الأول.

وأكد أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد-19" تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التعافي من آثار الجائحة.

وأشار إلى أن لقاحات "كوفيد-19" الأربعة متوافرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني "ونؤكد على سلامتها وفاعليتها الكبيرة".

وأضاف الوزير "نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل أفراد المجتمع من الذين اختاروا أخذ التطعيم لحماية أنفسهم، ودعا باقي أفراد المجتمع مِمن هم فوق الـ 16 عاما بضرورة المسارعة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، بالإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19".

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن دولة الإمارات، ومن خلال رؤية وتوجيهات قيادتها وتضافر جهود كافة مؤسساتها تمضي قدما وبخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

في غضون ذلك، أكد عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إنجاز كبير في مسيرة الحملة الوطنية للتطعيم التي تتواصل حتى تحقيق أهدافها كافة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطني للقاح كوفيد 19 نهاية شهر ديسمبر 2020، كما قامت باعتماد 4 أنواع من اللقاحات بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.

الجدير بالذكر بأن من يتلقون لقاحات كوفيد 19 بجميع أنواعها معرضون للإصابة بالفيروس، إلا أن الأعراض تكون بسيطة.