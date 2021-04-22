لكن مصدرا آخرا أكد أن العملية مرتبطة بتجاوزات وعوامل سياسية على رأسها فضيحة ظهور 190 جثة بعد تحللها وانبعاث روائحها في أحد مستشفيات الخرطوم.

ويضاف إلى ذلك، وفق المصدر، الانتشار الواسع للشائعات التي تتحدث عن علاقة بعض ضباط الجهاز بخلايا تتبع للنظام البائد، وتنشط بقوة هذه الايام لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد

ورأى الخبير الأمني الاستراتيجي، أمين إسماعيل، أن الأرجح هو أن عملية الإطاحة بهذا العدد الكبير من الضباط لا تنفصل عن الجدل الذي ظل مستمرا في الشارع السوداني طوال العامين الماضيين والمتعلق بضرورة إجراء مراجعات سريعة لتركيبة الجهاز والأدوار التي يقوم بها.

ويشير إسماعيل إلى أنه لم تعد هناك حاجة لهذا العدد الكبير من الضباط في الجهاز، الذي تراجع دوره بشكل كبير في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، بعد أن كان يتمتع بصلاحيات واسعة.

ويصعب جدا تحديد العدد الفعلي لمنسوبي جهاز الأمن، وذلك بسبب التشابك الكبير بين جهاز الأمن الوطني، والأمن الطلابي، والشعبي، وكتائب الظل وغيرها من المليشيات الاستخباراتية.

وفي الواقع ومنذ تأسيسه في العام 2004 ظل الجهاز يحاط بسياج كبير من السرية اتساقا مع سرية عمل التنظيم الإخواني الذي كان يشكل المصدر الرئيسي لتغذية الجهاز بالأفراد.

دعم النظام البائد

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الحملة الشعبية الرافضة لاستمرار الجهاز بوضعه السابق. وربطت تلك الحملات بين الجهاز والعديد من الأحداث الأمنية، وهو ما أشار إليه بيان صدر الأسبوع الحالي عن لجنة إزالة تمكين النظام البائد عقب القبض على عدد من الضباط شاركوا في تجمع نظمته الجمعة مجموعة من عناصر الإخوان في ساحة الحرية بوسط الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان إن التجمع لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً للقانون.

واشارت أصابع الاتهام إلى تورط عدد من ضباط جهاز الأمن الموالين لجماعة الإخوان في تأجيج الصراعات الإثنية والأهلية في منطقة دارفور، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص خلال الشهرين الماضيين.

رائحة جثث

كما ربط البعض بين قرار الإطاحة، وبين ظهور مئات الجثامين في مشارح بمستشفيات في العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب الخرطوم.

دوائر فساد

ولم يغب البعد الاقتصادي عن التفسيرات المتعلقة بكشف الإحالة الأخيرة حيث يشير البعض إلى أن جهات داخل جهاز الامن تدعم شبكات إخوانية تنشط لإضعاف الاقتصاد السوداني من خلال خلق الازمات والتربح منها.

وبالفعل تشهد الاسواق السودانية ندرة حادة في العديد من السلع الأساسية، خصوصا غاز الطبخ والمشتقات البترولية.

وكان العديد من كبار ضباط جهاز الأمن يدينون بولاء شديد لنظام الإخوان الذي حكم السودان 30 عاما ويملكون العديد من الملفات الاقتصادية الحساسة.

وتطال بعض الضباط اتهامات باستغلال النفوذ والثراء الحرام وتكديس ثروات بملايين الدولارات.

وفي مطلع الأسبوع الحالي قضت محكمة سودانية بسجن ضابط الأمن السابق عبد الباسط حمزة 10 سنوات تحت مادتي الثراء الحرام وغسيل الأموال وقانون النقد الأجنبي.

وقدرت تقارير أن الأموال التي استولى عليها عبد الباسط حمزة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية.

وأوضح مصدر أمنى اشترط عدم ذكر اسمه ان قضية عبد الباسط حمزة سلطت الضوء على دوائر الفساد الكبيرة داخل الجهاز، مما يتطلب ضرورة مراجعة السلوك الاقتصادي لبعض الضباط الكبار.