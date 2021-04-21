وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه جرى اليوم الثلاثاء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال الاتصال "بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم كذلك "بحث سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجال مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".