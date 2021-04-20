المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، شغل منصب رئيس الإدارة المصرية للتطوير والتدريب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بين 2014-2015.

وشغل أبو المكارم منصب مستشار (ب) في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في عام 2015، كما وتولى منصب نائب وزير النقل في يناير 2017، ثم عين رئيسا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية في أغسطس 2017.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة النقل، في بيان لها، إقالة أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك الحديدية، وتعيينه مستشارا لوزير النقل، على خلفيه حادث قطار طوخ الذي خلف 11 حاله وفاه وعشرات المصابين.

وفيما يلي نرصد أبرز حوادث القطارات، التي وقعت، في عهد أشرف رسلان رئيس هيئه السكك الحديدية، والذي تولي رئاسة الهيئة في يوليو عام 2018.

حادث حريق محطه مصر

في 27 فبراير 2019، اصطدم جرار القطار (2302) بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس بالقاهرة، متسبباً في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

تصادم قطاري سوهاج

وفي سوهاج، شهد قطاع السكك الحديدية مأساة، راح ضحيتها 32 مواطنًا، وأصيب خلالها 108 أشخاص ، في حادث تصادم قطاري طهطا.

قطار منيا القمح

وقع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان، وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

قطار طوخ

قبل يومين، خرج قطار من القاهرة، متوجها الى مدينه المنصورة، ولكن قرب مدينه طوخ بمحافظه القليوبيه، خرجت 4 عربات عن القضبان ، في حادث مأساوي، أسفر عنه وفاه 11 شخص واصابه 103 ، حسب بيان وزارة الصحة المصرية .

وتعليقا على قرار الإقالة، أكدت النائبة ولاء تمامي، عضو مجلس الشعب عن محافظه الدقهلية: "القرار لن يضيف جديدا.. فإذا أرادت الدولة وقف نزيف الدماء، على قضبان السكك الحديدية، عليها محاسبه الفاعل الرئيسي، المتسبب في تكرار تلك الحوادث.

واضافت، التمامي في تصريحات خاصه لموقع، " سكاي نيوز عربيه" المنظومة المتهالكة وسائقي القطارات هما اهم العوامل التي ادت الي وقوع، مثل تلك الوقائع البشعة، ولذلك يجب الإسراع في تطوير المنظومة وأعاده تأهيل العنصر البشري.