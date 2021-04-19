وشكل النائب العام المصري غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام، لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

ماذا حدث؟

أصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.

سبب الحادث

كشف مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية أن المعاينة المبدئية للجنة الفنية المشكلة من جانب وزير النقل لموقع حادث قطار طوخ، ترجح أن تكون التحويلة قد تسببت في إعاقة عجلات القطار ما نتج عنه انقلاب بعض عرباته.

وأوضح المصدر لموقع سكاي نيوز عربية أنه حسب المعاينة يوجد فراغ في شريط القضبان بالتحويلة الموجودة في موقع الحادث، فضلا عن وجود تلفيات أسفل القضبان في تلك المنطقة.

كما كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية، لحادث انقلاب قطار طوخ رقم 949، توصلت إلى أن السرعة الكبيرة للقطار ربما تكون هي السبب وراء وقوع الحادث خاصة أن تلك المنطقة هي منطقة إصلاحات.

وأوضحت المصادر أن القطار كان يسير بسرعة كبيرة نحو 120 كم/الساعة، ومنطقة سندهور وطوخ هي مناطق إصلاحات، وكان من المفترض أن يسير القطار فيها بسرعة لا تتجاوز الـ30 كم/الساعة.

سر صوت الانفجار

وقالت المصادر أن سبب سماع الركاب لصوت انفجار قبل الحادث هو نزول القطار من القضبان ومع السرعة تسبب في هذا الصوت الضخم، نافية ما تردد عن وجود انفجار مدبر تسبب في الحادث.

الحصيلة الرسمية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

سائق القطار

أكد مصدر أمني مصري أنه تم التحفظ على سائق قطار طوخ، الذي خرج عن القضبان وتسبب بحادث كبير الأحد، استعدادا للتحقيق معه في الحادث.

وقال المصدر إنه تم أيضا التحفظ على مساعد سائق القطار، إضافة إلى عمال الإشارات والأبراج بالمنطقة ما بين طوخ وبنها للسكة الحديد، لافتا إلى التحقيق معهم من قبل النيابة عقب الحادث.

تحرك حكومي

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

وكلّف السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث

وكان وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، قد توجه إلى موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه، قائلا لصحفيين إنه سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير تأكيده على "محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث، قائلا إنه "لن يهرب من تحمل المسئولية".

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)، مؤكدا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

ماذا قال الشهود؟

وقال أشرف العشري أحد المصابين وشاهد عيان على الحادث إنه مستقلا القطار وفجأة شعر بحالة غير طبيعية ليفاجأ أن الجميع أصبح على رأسه بعد انقلاب العربة التي كانوا يستقلوها، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج حيث يعاني من سجحات في القدم والوجه.

وتقول فوزية، إحدى راكبات القطار، لموقع سكاي نيوز عربية، إن 6 عربات خرجت عن القضبان بشكل مفاجئ، وكان كل ما يهمها هو طفلها الذي أملت ألا تفقده في الحادث.

وتشير فوزية إلى أن الركاب كانوا "فوق بعضهم البعض" بعد الحادث، بينما كانت سيارات الإسعاف في كل مكان.