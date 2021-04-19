واستعانت الأجهزة المعنية بونش عملاق تابع لهيئة السكك الحديدية لرفع عربات قطار طوخ المنكوب من أجل إعادة حركة السير مرة أخرى بين القاهرة والمنصورة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه أثناء مرور قطار 949-3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وانتقل المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وقوعه، بجانب قراره بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث القطار.

كما تفقدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية الحالة الصحية لمصابي حادث القطار، موجهة بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.