وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر من تحقيق العديد من النجاحات.

حيث تم ضبط 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد، و3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير 5 فتحات نفق، فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

ووفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، نجحت عناصر حرس الحدود في ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كغ من نبات البانجو المخدر، و18 كغ من الهيروين، و10 كغ أفيون، و200 كغ بذور نباتات مخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و6 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

وقد نجحت في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ2750 شخصا من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر..

هذا وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالبلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.