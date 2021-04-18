وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن إصابة 97 مواطنا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي).

وأكد مجاهد أن وزيرة الصحة هالة زايد توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار طوخ، بالمستشفيات.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.