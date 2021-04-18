وسيُفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاثنين ولمدة 10 أيام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وستتولى المحكمة الدستورية العليا في سوريا استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية.

ويفتح باب التصويت في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام.

ويتوقع أن تبقي هذه الانتخابات الرئيس بشار الأسد في منصبه، رغم أنه لم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه لخوض هذه الانتخابات.

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة.

ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000، بعد والده الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود.

وفي عام 2011، اندلعت احتجاجات شعبية في سوريا طالت بإسقاط الأسد، قبل أن تتحول سريعا إلى حرب.

وفي السنوات الأخيرة، استعادت القوات الحكومية السورية معظم الأراضي التي خسرتها في الحرب.

وتعيش سوريا حاليا أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما بعد تطبيق قانون "قيصر" الأميركي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية قاسية.